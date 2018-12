Veel mensen nemen zich in het nieuwe jaar voor wat kilo's af te vallen, maar slechts een klein percentage houdt dit ook na januari vol. Deze BN'ers slaagden er in 2018 wel in om door te zetten.

Nikkie Tutorials

De 23-jarige Nederlandse YouTube-ster Nikkie Tutorials (echte naam Nikkie de Jager) liet begin december weten al bijna 23 kilo kwijt te zijn door haar levensstijl aan te passen. "Byebye 50 pounds", schreef ze op sociale media over het gewicht dat ze kwijt is. De vlogger zegt het beeld te kunnen gebruiken als motivatie om te zien hoe ver ze al gekomen is met haar gezondere levensstijl. "Soms moet je je eigen inspiratie zijn."

De Jager verloor het gewicht in ongeveer drie maanden. Hiervoor is ze dagelijks gaan sporten in een privé sportschool en heeft ze haar voeding aangepast. In gesprek met Beau Monde vertelde ze dat ze kleinere porties eet. "Sinds een half jaar heb ik het gevoel alsof ik een psychische maagverkleining heb gehad. De eerste keer dacht ik: waarom zit ik nu al vol? Inmiddels heb ik het omarmd: top, ik zit vol!"

Richard Groenendijk

De cabaretier, die in het programma Ranking the Stars regelmatig door Paul de Leeuw werd geplaagd met zijn overgewicht, slaagde er in 2018 stilletjes in om flink wat kilo's kwijt te raken. Vlak voor de Kerst liet Groenendijk weten dat hij dankzij een medische dieet voor het eerst in jaren onder de 100 kilo is geraakt.

De komiek vertelt een "zogenaamd medisch dieet" te volgen, onder begeleiding van een arts. "Maar het moeilijkste komt nog; eenmaal op streefgewicht een stabilisatiefase van ongeveer een jaar, want ik wil natuurlijk nooit meer terug. Of dat lukt? We zullen het zien. Ik ben in ieder geval vastberadener dan ooit." Groenendijk wil nog 5 kilo afvallen om zijn streefgewicht te bereiken. Op Instagram deelt hij een video waarin te zien is dat hij om de paar uur een eiwitshake moet drinken.

Patty Brard

De presentatrice onderging begin dit jaar een maagverkleining. Hierdoor verloor ze zo'n 35 kilo, maar ook haar levensstijl is flink veranderd. "Antoine (haar partner, red.) moet echt tegen mij zeggen: 'Eet wat'", zei de 63-jarige Brard in Volkskrant Magazine. "Ik vergeet ook steeds aan gasten te vragen of zij misschien wat willen. Terwijl eten altijd mijn leven was: hoe meer, hoe beter. Ik vrat nog net het bord niet op."

Brard ging vóór de maagverkleining na een dag werken regelmatig uit eten. Zo'n avond ziet er voor haar tegenwoordig heel anders uit. "Dat is best even zoeken geweest, inderdaad. Ik mag alles, maar van alles maar een achtste. Da's niet veel, hoor. Ik eet tegenwoordig uit een soepkom. Als we uit eten gaan, vraag ik een doggybag en heb ik voor drie dagen kliekjes."

Marc van der Linden

De royaltyverslaggever begon zijn afvalpoging al in 2015, maar viel ook dit jaar weer vele kilo's af. Van der Linden wil nog steeds niet kwijt hoe hij erin geslaagd is om een flink stuk slanker te worden, maar is wel bezig met het schrijven van een boek over het verliezen van de kilo's. Omdat hij in korte tijd relatief veel afviel, vermoedden mensen dat Van der Linden een maagverkleining onderging. Hij heeft zelf echter nooit gezegd welke afvalmethode voor hem succesvol bleek. "Niet omdat ik me ervoor schaam, maar omdat ik er niemand mee help", zegt hij tegen NU.nl.

"Veel mensen kunnen er niks aan doen dat ze te dik zijn. Ik wil ze stimuleren om niet van dieet naar dieet te gaan - want daar word je uiteindelijk alleen maar dikker van - en gericht te zoeken naar een oplossing die voor hen werkt. Dat is mijn boodschap."