Douwe Bob lijkt op vakantie in India te zijn met zijn nieuwe vriendin Anouk. De zanger heeft zelf nog niets gedeeld over een mogelijk nieuwe liefde, maar zijn vermeende nieuwe vriendin plaatst volop foto's van hen samen.

Douwe Bob deelde donderdag een foto van zichzelf in het vliegtuig met als onderschrift: "India!!"

Daarop plaatste Anouk eenzelfde foto in het vliegtuig met als onderschrift: "Wij gaan naar India! En hoe." Ook deelt ze foto's van de twee samen rond de kersttafel, op de schaatsbaan en foto's van de hond van de zanger. Anouk was ook aanwezig bij de opnames van All You Need Is Love, wat ze verklaarde met: "Vriendlief treedt op."

De relatie van de muzikant liep eerder dit jaar na zes maanden op de klippen. De breuk inspireerde de zanger om zijn album The Shape I'm In te schrijven.