Chris Brown, die wordt aangeklaagd wegens het illegaal houden van kapucijnaapje Fiji, ontkent dat dat aapje van hem was.

Eerder deze week werd bekend dat de zanger op 6 februari moet voorkomen vanwege het illegaal houden van het exotische dier. Hij kan maximaal zes maanden celstraf krijgen.

De aanklagers beweren dat Brown het aapje cadeau deed aan zijn dochter Royalty. In een video op Instagram was zij met het beestje te zien.

Het filmpje werd volgens de zanger echter niet opgenomen in zijn huis in Los Angeles, zoals beweerd wordt, maar in Las Vegas bij een familielid, schrijft TMZ.

De autoriteiten geloven Browns verhaal niet omdat het aapje in Los Angeles in beslag werd genomen. Volgens de zanger komt dat doordat zijn familielid toevallig die week in de stad was.