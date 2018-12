Lil' Kleine ziet kinderwens meteen uitkomen, Domien Verschuuren gaat voorlopig echt nog niet daten en Roxeanne Hazes krijgt heel Twitter over zich heen. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Goede voornemens: bijna iedereen heeft ze. In 2019 ga je echt meer sporten, minder eten, meer dingen met de familie doen, meer genieten, minder werken, enzovoorts.

Ergens halverwege het jaar kom je erachter dat de weegschaal weliswaar een ander getal aangeeft, maar dat het net niet de juiste kant op springt. Je denkt: dat minder drinken is er nog steeds niet van gekomen, terwijl je jezelf nog een wijntje schenkt. En dat meer rust nemen komt echt nog wel een keertje, het komt nu alleen niet zo heel goed uit.

Lil' Kleine is anders dan anderen: hij pakt zijn goede voornemens direct aan. Zegt hij op maandag dat hij vader wil worden, kondigt hij op dinsdag aan dat het gelukt is. Dat is nog eens initiatief nemen!

De 24-jarige rapper en zijn vijf jaar oudere vriendin zijn niet alleen verloofd, maar worden in 2019 ook voor het eerst ouders, van een zoon. Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, is ongelofelijk trots op Jamie Vaes. "Wat ben jij een wereldvrouw, en wat ben ik jou dankbaar dat je ons kindje wil dragen."

Waar Jorik het in het verleden druk had met geld uitgeven aan dure horloges, auto's en extravagante diners gaat voortaan alle aandacht naar Lil' Nog Kleiner. Op sociale media laat hij weten dat zijn leven vanaf nu in het teken staat van Jamie en zijn nog niet geboren zoon.

Ook leuk: goede vriend Ronnie Flex is natuurlijk ook nog niet zo lang vader en dus kunnen de twee papa's binnenkort samen wandelingen maken met kinderwagens. De hits gaan dan wellicht niet meer over drank en drugs, maar over luiers, kinderbijslag en slapeloze nachten.

Jorik en Jamie hebben iets om naar uit te kijken in 2019, maar er op proosten met champagne zal niet gebeuren: appelsap met bubbels is ook best feestelijk.

Nu (nog) even niet

Tinder, Happn, Bumble, Lexa, Relatieplanet en Inner Circle: als we het internet mogen geloven is het tegenwoordig bijna onmogelijk nog vrijgezel te zijn. Hoe kun je nou niet de beste partner op aarde vinden als er zo veel mogelijkheden zijn haar of hem (online) te ontmoeten?

Domien Verschuuren, die dit jaar na elf jaar zijn relatie zag stranden, heeft echt wel al wat dingen geprobeerd. In november vertelde hij al dat ook hij weleens links en rechts heeft geswipet. "Ja, het aanbod is prima. Ik vind vooral de eerste regel van de biografie belangrijk voordat ik iemand like."

Domien vertelde toen ook al dat hij in ieder geval al een date had gehad, maar het voorlopig nog niks voor hem was. Inmiddels zijn we een maand verder en wat blijkt: Domien is er nog altijd niet aan toe.

"Ik heb er geen zin in. Ik heb het nu even goed met familie, vrienden en vriendinnen, een nieuwe liefde zit er voor mij nog niet tussen", aldus de radio-dj, die door fans regelmatig wordt gekoppeld aan Qmusic-collega Marieke Elsinga. De twee hebben op de ether gezegd ook eens met elkaar op date te gaan.

De overstap van 3FM naar Qmusic noemt Domien ook direct als hoogtepunt van het afgelopen jaar. "Die heeft mij heel goed gedaan. Ik heb er wel lang en diep over moeten nadenken. Was het wel de juiste beslissing? Nam ik die wel op het juiste moment? Maar al vanaf de eerste uitzending voelde het goed, gelukkig."

Of Qmusic hem toch meer dan werk gaat bieden, gaan we ongetwijfeld merken in 2019. Voor wanneer staat die date met Marieke ook alweer op de planning?

Lekker anoniem belachelijk maken

De grootste helden zitten op het internet: nergens is het zo makkelijk mensen dood te wensen, de huid vol te schelden of je hart te luchten. Achter je scherm kun je fijn anoniem blijven en op die manier weet nooit iemand hoe groot jouw hekel voor de buurman is of hoelang je boze blogs zijn over oud-collega's.

Mensen lijken daarbij zo af en toe te vergeten dat er wel degelijk iemand is die al die verschrikkelijke berichtjes leest. Zeker als het over bekende mensen gaat: ja, ze krijgen per dag honderden berichtjes, maar reken er maar op dat ze een heel groot deel daarvan gewoon zien en ook gekwetst raken door de dingen die erin staan.

Roxeanne Hazes kan er uiteraard over meepraten: zij ontvangt regelmatig hatelijke berichtjes die ze liever zou negeren, maar ze ziet ze wel. Het overkwam haar na haar deelname aan De Slimste Mens vorige week, toen ze het in haar eerste aflevering moest opnemen tegen NU.nl's Chris Helt. Ze won het niet en wist volgens sommige Twitteraars wel héél weinig.

"Een weekdier heeft meer historische kennis", "André heeft niet echt geholpen bij de algemene ontwikkeling van Roxeanne" en "De Slimste Mens is door de slimme kandidaten heen": Roxeanne werd geconfronteerd met wel heel harde woorden.

Op Instagram reageerde ze woedend. "We zijn erin geslaagd om ons geluk te halen uit het neerhalen van anderen. Applausje voor dat! Toch zie ik het nog steeds als iets wat zeer en zeer triest is. Wat moet het een eenzaam bestaan zijn, wanneer je online galspuwen als dagtaak hebt."

Bij RTL Boulevard vonden ze dat toch een beetje vreemd, Roxeanne zou inmiddels toch wel iets gewend moeten zijn? Roxeanne vindt dat onzin. Hoezo moet zij er aan gewend zijn, alleen omdat ze al langer in het wereldje meeloopt?

Haar deelname aan de quiz in Top 2000 a Gogo heeft ook niet erg geholpen voor haar imago. Twitter schrok zich wezenloos toen bleek dat Roxeanne een vertaalde versie van haar vaders hit Ik leef mijn leven zoals ik dat wil niet wist te herkennen. Hoe kon ze zo stom zijn? En weer ging het los. "Je zou denken dat ze na De Slimste wel klaar was met quizzen."

Peter R. de Vries weet de oplossing voor alle problemen van Roxeanne: "De beste remedie is het gewoon niet lezen."