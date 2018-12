André van der Toorn kijkt sinds er in juni 2017 kanker bij hem werd geconstateerd niet te ver vooruit in het leven. De presentator kreeg een jaar geleden te horen dat hij kankervrij is, maar de risico's blijven bestaan.

"Ik voel me energiek en goed en ben lekker aan het werk", aldus de SBS-presentator in gesprek met De Telegraaf.

Elke drie maanden wordt bij Van der Toorn gecontroleerd of hij nog steeds kankervrij is. "Die controle, van het bloed prikken, het scannen en tot de uitslag wachten, dat gun je helemaal niemand. Dat is zó erg. Dat blijft zó verschrikkelijk spannend."

Het komende jaar gaat de presentator nog op dezelfde manier door met de controles, daarna moet hij twee keer per jaar langskomen. "Pas dan is het, als het goed gaat, klaar."