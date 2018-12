Soundos El Ahmadi heeft de afgelopen jaren geleerd dat een uitglijder maken goed is voor je ontwikkeling.

"Het geeft wel veel onrust in je leven, maar ik zou niet anders meer willen", vertelt de 37-jarige comedian in het AD. "Ik heb geleerd de onrust te omarmen. Onrust is ambitie. Niet iets wat irritant is of zo. Ambitieus zijn is niet erg, niet lelijk."

De paar maanden in 2016 dat El Ahmadi als huiscomedian in De Wereld Draait Door te zien was, beschouwt ze als een periode waarin ze op haar bek ging. "Ja, en dat was heel goed voor mij", kijkt ze terug.

Na slechts een paar maanden stopte ze dan ook. "Kijk, je moet ballen hebben om iets nieuws te proberen. Maar je moet ook ballen hebben om te zeggen: jongens, dit werkt gewoon niet." Die beslissing kwam vanuit El Ahmadi zelf en niet vanuit de redactie. "Ik bepaal altijd zelf wat ik doe."

"In het begin had ik al iets van: het publiek is niet te horen, hun geluid wordt niet versterkt. Alleen de tafelheer en Matthijs. Dus dat is weird. Dat wilde ik eigenlijk veranderen. En ik merkte dat het moeilijk was elke week op actualiteiten in te gaan. Na drie maanden dacht ik: het is wel goed geweest zo."