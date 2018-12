Tom Groot en zijn vriendin Marieke Ploeger krijgen een baby. De gezinsuitbreiding van de presentator van Eigen Huis en Tuin wordt in juni verwacht.

"Marieke is in blijde verwachting en we zijn hartstikke gelukkig", zegt de 36-jarige Groot in gesprek met RTL Boulevard. "Het is heel erg leuk om te zien dat Marieke al een klein buikje krijgt. Ze heeft ook al wat lichte zwangerschapsperikeltjes."

Groot en Ploeger wonen samen in het West-Friese plaatje Nieuwe Niedorp. Groot werd bij het publiek vooral bekend door zijn deelname aan het programma Boer zoekt vrouw. De bloemenkweker kreeg in 2014 het recordaantal van 1.808 brieven. Door het programma kreeg Groot een relatie met deelnemer Rimke, maar dat hield uiteindelijk geen stand.