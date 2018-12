Miley Cyrus en Liam Hemsworth zijn getrouwd. De geruchten gingen al een tijdje rond, mede door mysterieuze foto's die de zangeres op haar Instagram plaatste. In een van de reacties bevestigt Cyrus woensdag dat ze is getrouwd met de acteur.

"Gefeliciteerd. Je bent met de knapste man van Hollywood getrouwd", was een van de reacties onder een Instagram-foto van Cyrus en Hemsworth. De zangeres reageerde met de woorden: "Echt hè!".

Cyrus plaatste woensdag meerdere foto's op Instagram waar fans al uit concludeerden dat de twee in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Op de drie foto's heeft Cyrus een lange witte offshoulderjurk van Vivienne Westwood aan. Hemsworth draagt een pak met witte sportschoenen eronder. "10 years later", schrijft Cyrus erbij. Naast het koppel, dat elkaar innig omhelst, ligt een boeketje.

Al langer geruchten over bruiloft

De speculaties over een mogelijke bruiloft ontstonden zondag toen een goede vriend van het stel een video op Instagram plaatste. Daarin is te zien hoe de 26-jarige zangeres en de 28-jarige acteur op het punt staan een bruidstaart aan te snijden. Achter hen hangen slingers en ballonnen met 'Mr.' en 'Mrs.'. Ook staan er glazen champagne en schalen met hapjes.

Cyrus en Hemsworth leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film The Last Song. In 2012 verloofden ze zich, maar die verloving werd na een jaar verbroken. De twee gingen toen uit elkaar, om een jaar later weer te gaan daten.