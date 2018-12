René Froger is niet bang voor de dood. In het nieuwe EO-programma De Laatste 24 uur nam presentator Bert van Leeuwen de 58-jarige zanger mee voor zijn 'laatste dag'.

"Dit is wel heel confronterend", realiseerde Froger zich al snel. Onderweg naar Schiermonnikoog - een van de verrassingen die Van Leeuwen had voor de zanger - vertelde Froger dat hij wel bang is geweest om te sterven. "Op een gegeven moment werd bij mij prostaatkanker ontdekt. Ik wist niet wat het was, want ik was ook niet ziek. Ik mankeerde niks."

Froger kreeg in 2005 te horen dat hij ziek was. "Op het moment dat ik in het ziekenhuis lag, ben ik wel even bang geweest. Ik dacht: dit is misschien wel de laatste dag."

Door het programma, waarin zijn dierbaren stuk voor stuk afscheid van hem namen, beseft Froger "dat wat je hebt zo vreselijk belangrijk is". "Het is alleen maar sterker geworden, hoeveel je van het leven houdt."

Froger is nog niet klaar met het leven. "Ik denk dat er wel uitgekomen is dat ik een heel gelukkig mens ben. Ik ben gewoon heel gelukkig met m'n leven, met m'n familie, met m'n vrienden. Dus ik blijf van plan om gewoon tweehonderd jaar te worden, want ze willen voorlopig nog niet van me af."