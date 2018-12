Nederland is volop in de kerstsferen en ook beroemdheden zitten naast de kerstboom en eten zich rond. Ieder doet dat op zijn of haar manier. Yolanthe Sneijder-Cabau geeft kerstkusjes aan zoon Xess Xava en Jan Versteegh staat naast de boom.

Kerstkusjes voor Xess Xava

Geen Wesley Sneijder op de kerstfoto van Yolanthe, maar toch met een man naast de boom: haar eigen zoon Xess Xava. De zoon van de voetballer en presentatrice krijgt een flinke zoen op zijn wang.

Anoniem kerstkind

Jan Versteegh begint in 2019 aan een nieuw avontuur bij SBS, maar niet voordat hij dit jaar goed afsluit. Dat doet hij uiteraard met familie, maar dochter Lulu blijft anoniem: de presentator heeft haar gezicht bedekt met een vrolijke emoji van een kerstman.

Op de foto met de kerstman

Guus Meeuwis en zijn vriendin Manon Meijers gaan direct naar de bron voor hun cadeautjes: ze brengen een bezoekje aan de kerstman.

Familie vol kerstelfjes

Niet alleen Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez hebben kerstmutsen opgezet, ook alle vier de kinderen van de voetballer zijn flink uitgedost.

Christina en Patricia

Christina Curry brengt op Instagram een ode aan haar (kleine) moeder: "Ik moet misschien een beetje bukken voor foto's, maar haar persoonlijkheid is enorm. PS: zij is bijna zeventig en ik bijna dertig, we doen het niet slecht."

Vroege tweede kerstdag

Chantal Janzen is alweer vroeg uit de veren: de presentatrice werd in maart moeder van zoon Bobby en hij heeft alweer vroeg zin in een feestdag.

De laatste versieringen

Rico Verhoeven heeft een druk jaar achter de rug en komt nu pas toe aan het ophangen van de laatste kerstversieringen.

Sylvie Meis in een modellenpose

Stijlvol, zoals we van Sylvie gewend zijn, poseert de presentatrice voor een grote, rijkelijk versierde kerstboom.

Nikkie Plessen viert een warme kerst

Modeontwerpster Nikkie Plessen slaat een grijze en grauwe kerst dit jaar over en viert het met haar geliefde familie in Dubai.

Eva Jinek viert kerst op Tsjechische wijze

Eva Jinek viert kerst bij haar ouders, vertelt ze in een video op Instagram. Ze vieren het feest al jaren volgens een vaste traditie, op z'n Tsjechisch. Het eten dat daarbij hoort: vissoep. Ook legt de talkshowpresentatrice uit waarom ze wél heel veel (kerst)foto's maakt van haar pasgeboren zoontje Pax, maar deze niet deelt op social media.

"Dat is iets wat nooit meer verdwijnt en ik weet helemaal niet of hij dat zelf wil. Ik wil de keuze graag aan hem laten. Dat hij nou zo'n gekke moeder heeft die op televisie wil zijn, daar kan hij niks aan doen."

Geraldine Kemper kiest een 'casual' kerstoutfit

Presentatrice Geraldine Kemper kan álles hebben, dus ook een kerstmuts. Haar boodschap? "Geniet van het eten, de liefde en van elkaar!"

Fred van Leer doet een selfie met de kerstman

Het is altijd even spannend: ben je wel braaf genoeg geweest dit jaar en wacht er ter beloning een stapel cadeautjes onder de boom? Stylist Fred van Leer heeft het verlossende antwoord van de kerstman zelf gekregen, zo lijkt het op deze foto. Ongetwijfeld een hele opluchting!