Lil' Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes zijn in verwachting van hun eerste kind.

Het stel krijgt een jongen. De rapper zette dinsdag een foto van de echo op zijn Instagram met de caption "It's a boy".

Eerder op dinsdag was er op Instagram een video te zien waarin Vaes tijdens een diner met vrienden foto's van de echo laat zien.

Vaes hield in de video de foto's omhoog, waarna Lil' Kleine haar omhelst. De beelden staan inmiddels niet meer op sociale media, want ze werden vrij snel weer verwijderd. Even later volgde dus alsnog de bevestiging.

Lil' Kleine vertelde maandag nog in RTL Boulevard aan presentatrice Olcay Gulsen dat hij in 2019 graag vader zou willen worden. De rapper heeft sinds 2017 een relatie met zijn stylist Vaes. Naar verwachting zullen de twee in mei volgend jaar gaan trouwen.

"We willen in mei trouwen, maar we hebben nog geen exacte datum", zei de 24-jarige rapper eerder. Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, ging in augustus op Ibiza tijdens het verjaardagsfeest van zijn vriendin op één knie.

Voorheen had Lil' Kleine een relatie met Monica Geuze.