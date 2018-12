Monica Geuze heeft al enige tijd een relatie met voetballer Lars Veldwijk, maar wordt door fans nog altijd gevraagd waarom het nou precies uit ging met haar ex Lil' Kleine.

"Op een gegeven moment gebeuren er dingen in een relatie en dan ben je op een gegeven moment klaar met elkaar. Nou, op dat punt waren wij ook wel", zegt Geuze maandag in haar nieuwste vlog.

Ze benadrukt dat er "no hard feelings" zijn tussen haar en Lil' Kleine. "De sensatie waar mensen wellicht naar op zoek zijn, die kan ik helaas niet geven. Als we elkaar zien, dan groeten we elkaar normaal. Soms gaan relaties over en wij hebben er allebei vrede mee."

De relatie tussen de vlogster en het huidige jurylid van The Voice of Holland strandde tweeënhalf jaar geleden. Beiden zijn daarna "in vrede" verder gegaan met hun leven. Zo beviel Geuze in juli van haar dochter Zara-Lizzy en gaat Lil' Kleine volgend jaar trouwen met zijn vriendin Jamie Vaes.