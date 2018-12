Realityster Kim Kardashian heeft de kerstkaart onthuld die ze ieder jaar met haar familie maakt. Dit jaar werd de kaart wel later bekendgemaakt dan normaal.

Dat kwam onder meer door veranderende schema's en doordat Kanye West, de man van Kardashian, niet altijd in het land was. Dat vertelt de realityster maandag op Instagram.

"Kerst 2018. Dit jaar wachtten we tot de laatste minuut om de kaart te maken", schrijft Kardashian. "Schema's veranderden, mijn man was steeds het land uit... Maar de dag dat we deze kaart maakten, realiseerden we ons dat we met z'n allen waren en dat onze kinderen gauw moesten komen. Kendall en mijn moeder moesten zich na deze shoot naar een afspraak haasten, dus dit is wat we hebben! Zoveel mogelijk van ons! Van onze familie aan de jouwe: fijne Kerst."

Kris Jenner schrijft op Instagram dat de kerstkaart van 2018 een van haar favoriete kaarten van de familie is. "Ik wens jullie allemaal een prachtige kerstavond met familie, liefde, vrede en geluk. De kerstkaart van dit jaar is een van mijn favorieten, met mijn prachtige meisjes en waardevolle kleinkinderen erop, die mij zo veel plezier brengen."

De kaart is ook een van de favorieten van Khloé Kardashian, meldt ze op Instagram. "Fijne Kerst! We wensen jullie allemaal liefde en harmonie toe. Tot nu toe is dit mijn favoriete kerstkaart. Ik heb alles wat ik ooit wilde: een familie."

Waarom niet alle Kardashians en Jenners, zoals Rob Kardashian en Kendall Jenner, op de kaart te zien zijn, is niet bekend.