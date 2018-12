Hoewel voor Eva Jinek het jaar begint "op de leukste manier die ik me kan bedenken", ziet de presentatrice ook op tegen de terugkeer van haar talkshow Jinek.

"Ik ben heel blij dat ik weer ga werken met de mensen met wie ik werk en dat ik weer mijn programma mag gaan maken", vertelt de presentatrice maandag op Instagram. "Maar ik zeg eerlijk dat ik het ook wel pittig vind om m'n baby thuis te laten. Gelukkig is z'n vader thuis, maar ik vind het wel moeilijk."

De komende dagen telt de presentatrice met haar volgers af naar haar "tv-comeback" door een aantal vragen te beantwoorden. Maandag gaf ze antwoord op de vraag hoe het moederschap bevalt. "Heel erg goed. Ik denk dat er niks zo bijzonder is als het krijgen van een baby. Van mijn hele leven is dit het meest bijzondere wat ik ooit heb meegemaakt."

'Alles aan het kind ruikt lekker'

Jinek noemt moeder zijn "heel intensief" en "heel overweldigend". "Een baby is allesomvattend en het is ook allesomvattend qua liefde. Ik heb het ook met dieren die ik schattig vind, maar met Pax heb ik dat helemaal, dat ik hem gewoon wil opeten, zo schattig is 'ie. Hij ruikt ook zo lekker: bovenop z'n hoofd, achter z'n oortjes, uit z'n bekkie... Alles aan het kind ruikt lekker."

Het moederschap "bevalt goed" en Jinek is "dolgelukkig dat het gebeurd is, dat Pax er is". Toch kreeg ze de afgelopen maanden ook moeilijkheden voor haar kiezen. "Borstvoeding, daar wil ik nog wel het één en ander over kwijt, dat is echt heel moeilijk. Maar dat is wel gelukt", vertelt Jinek, die eind juli vroegtijdig stopte met Jinek vanwege haar zwangerschap.

Jinek kan niet wachten tot Pax groter wordt. "Waar ik het meest naar uitkijk, is om te zien wat voor persoon hij wordt. Nu begint hij bijvoorbeeld te lachen en kan je al zien wat hij grappig vindt. Dus hij heeft een voorkeur, hij heeft humor. Dat begint al te groeien. Dat vind ik zo leuk om te zien. Ik ben zo benieuwd wat voor jongetje en wat voor man hij later wordt, daar kijk ik echt naar uit."