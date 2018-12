Domien Verschuuren, die afgelopen jaar na elf jaar zijn relatie met Caroline van Zijl zag stuklopen, zegt nog niet toe te zijn aan een nieuwe liefde.

Volgens de dertigjarige Qmusic-dj denken veel mensen dat Verschuuren "flink losgaat" nu hij vrijgezel is. "Maar daar ben ik dus helemaal niet mee bezig", vertelt hij aan het AD. "Ik heb er geen zin in. Ik heb het nu even goed met familie, vrienden en vriendinnen, een nieuwe liefde zit er voor mij nog niet tussen."

Verschuuren, die Van Zijl een jaar geleden ten huwelijk vroeg, ziet het verbreken van de relatie als dieptepunt van het afgelopen jaar. "Pas later, deze lente vooral, begonnen we te merken dat toch de teamspirit ontbrak", aldus de dj.

"We waren al heel jong samen, moet je bedenken, achttien en negentien jaar oud. We zijn samen volwassen geworden. Blijkbaar, ergens, zijn we toch stilletjes ieder een andere weg gaan bewandelen."

Overstap naar Qmusic

Het hoogtepunt van het afgelopen jaar vond Verschuuren zijn overstap van 3FM naar Qmusic. "Die heeft mij heel goed gedaan. Ik heb er wel lang en diep over moeten nadenken. Was het wel de juiste beslissing? Nam ik die wel op het juiste moment? Maar al vanaf de eerste uitzending voelde het goed, gelukkig."

In juni maakte Verschuuren bekend de overstap naar de concurrent te maken. Hij wisselde zijn ochtendprogramma op NPO 3FM in voor de middag op het commerciële radiostation.