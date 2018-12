Rapper Ronnie Flex werd afgelopen week vader van dochter Nori Dua en zegt nog nooit zo gelukkig te zijn geweest.

"Ik zal er altijd zijn voor mijn kind... Rijk of arm, ik ben daar", schrijft de rapper, wiens echte naam Ronell Plasschaert is, zaterdag op Twitter.

"Heb vaders gezien die diep in de schulden zaten, maar nog steeds alles waren voor hun dochter", gaat Plasschaert verder. "Belangerijkste wat je moet geven is liefde... En levensvoorzieningen uiteraard."

De rapper kan zich niet voorstellen hoeveel pijn het moet doen als Nori ooit wordt gepest. "Ik haat pesten en niemand verdient het om zich zo alleen te voelen. Kan me niet voorstellen hoeveel pijn ik zou hebben als ze zoiets bij mijn dochter zouden doen. (...) Luister de muziek die mijn mams met mij luisterde met Nori nu... Ze grinnikt de hele tijd en ik huil mijn ogen eruit."

'Je bent zwaar welkom'

Eind oktober liet de muzikant weten vader te worden. "Heb dit even voor mezelf gehouden, omdat de situatie best wel complex is", schreef hij bij een echofoto. "Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al superveel van je. En ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom", aldus de rapper destijds op Instagram.

Vorige maand maakte Ronnie Flex met de Haagse dj Wef, die eigenlijk Wafae Kefi heet, alsnog bekend wie de moeder van zijn kind is. De rapper heeft inmiddels een relatie met Famke Louise.