Presentatrice Eva Jinek heeft één keer een foto van het oor van haar zoon Pax gedeeld op sociale media, en zegt het daarbij te laten.

"Dat is het enige dat je te zien zult krijgen", vertelt Jinek in De Telegraaf zaterdag.

"Natuurlijk loop ik over van trots. Ik zou niks liever willen dan met de hele wereld delen hoe mooi hij is. Op mijn telefoon staan wel 50.000 foto’s van Paxie. Maar het is niet aan mij om die te tonen."

Volgens Jinek heeft zijn moeder de keuze gemaakt om in de openbaarheid te treden, hij niet. "Hij mag later zelf bepalen of hij zijn gezicht wil laten zien. Ondertussen spam ik ter compensatie mijn familie en vrienden extra met talloze foto’s van hem."

Op 7 september beviel de presentatrice van haar zoon, die ze samen kreeg met haar vriend en televisieproducent Dexter van der Voorn. De twee zijn sinds 2016 samen.