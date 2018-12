Demi Lovato heeft zaterdag in een reeks tweets uitgehaald naar de roddelpers en benadrukt hoe blij ze is dat ze nog leeft. De zangeres werd in juli met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, nadat ze bijna een fatale overdosis drugs had ingenomen.

"Ik hou van mijn fans, en haat de tabloids", schrijft de 26-jarige Lovato in een tweet. "Geloof niet wat jullie lezen. Mensen verzinnen letterlijk verhalen om maar te verkopen. Misselijkmakend."

De voormalige kindactrice is aan de beterende hand sinds haar ziekenhuisopname. Lovato benadrukt dat ze niet meer gebruikt. "Ik ben nuchter, blij dat ik nog leef en gelukkig dat ik eindelijk echt voor mezelf kan zorgen."

"Als ik het gevoel krijg dat de wereld iets moet weten, dan vertel ik dat zelf", gaat de zangeres verder. "Het zijn niemands zaken, behalve die van mij. Ooit zal ik vertellen wat er exact is gebeurd, waarom het is gebeurd en hoe mijn leven er nu uitziet. Maar tot ik daar klaar voor ben: stop alsjeblieft met dingen zeggen waar je niets over weet. Ik heb nog steeds ruimte en tijd nodig om te genezen."

Lovato kampte al langer met verslavingsverschijnselen en is daar altijd heel open over geweest. In de documentaire Demi Lovato: Simply Complicated uit 2017 vertelde ze bijvoorbeeld over haar strijd tegen alcohol en cocaïne.