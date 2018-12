Invisible Management, het voormalige Amerikaanse management van Glennis Grace, heeft de zangeres gesommeerd om eerdere uitspraken die zij in Het Parool heeft gedaan terug te nemen. In dat interview liet de zangeres zich negatief uit over het management, dat eerder met haar brak.

Ook eist het managementbureau dat de zangeres zich in de toekomst onthoudt van negatief geladen uitspraken over haar voormalige management, blijkt vrijdag uit een verklaring van de advocaat van Invisible Management.

In het betreffende interview, gepubliceerd op 14 december, zou de zangeres volgens de managers hebben doen voorkomen of hun samenwerking stopte "omdat het management niet toe zou staan dat Grace haar eigen advocaten naar de contracten liet kijken". NU.nl is in afwachting van een reactie van het Nederlandse management van de artiest.

"Ik kan en wil er niet te veel over zeggen", zei Grace over de managementbreuk in het interview. "Het is voorbij. Maar een voorbeeld dat veel zegt, is het feit dat zij niet toestonden dat mijn eigen advocaten naar de contracten keken. Dan weet ik genoeg. In die wereld is een vrouw met een eigen mening sowieso niet snel populair. Ik ben nou eenmaal geen jaknikker."

'Glennis weet heel goed dat dit niet klopt'

Lauren Walters en Josh Williams van Invisible Management laten in een persbericht weten dat dit niet klopt. "Er is geen sprake van dat wij Glennis - of welke artiest dan ook - zouden beletten om contracten aan een advocaat te laten zien. Dat is gewoon aan de orde van de dag dat dit wel gebeurt. Glennis weet heel goed dat dit niet klopt".

Royce de Vries, de advocaat van de managers, zegt dat Grace ook in een aantal televisieprogramma's "onjuiste mededelingen heeft gedaan over de samenwerking".

"Er is nu dus een grens bereikt. Om die reden hebben wij haar dan ook gesommeerd deze opmerkingen terug te nemen en zich in de toekomst van dergelijke uitspraken te onthouden." De advocaat meldt dat "er niet geaarzeld wordt verdere juridische stappen te nemen" wanneer de zangeres zich hier niet aan houdt.

'Reactie management is wat overdreven'

Ronald Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool en maker van het interview, vindt niet dat Grace over een grens is gegaan met haar uitspraken. "Persoonlijk vind ik de reactie van het management wat overdreven. Ik heb de indruk dat Glennis in haar uitspraken niet over een grens is gegaan, zij heeft zich in bedekte termen over de situatie geuit."

Voor het interview is geen hoor- en wederhoor gepleegd met het voormalige management van de zangeres, vertelt Ockhuysen. "De passage over het management is een minimale passage in een groot, persoonlijk interview; het was daarom niet logisch er nog met hen over te bellen. Het blijft bovendien hun woord tegen dat van haar."

"Het management heeft geen contact opgenomen met mij, hun juridische stappen richten zich ook niet op Het Parool. Het interview is volledig geautoriseerd door Glennis."

Advocaten noemden samenwerking 'onorthodoxe situatie'

Op 12 november werd bekend dat Walters en Williams de samenwerking met Grace beëindigen. "Helaas is dit vanaf het begin altijd een zeer onorthodoxe situatie geweest en is het niet echt soepeler geworden", lieten zij destijds weten. "We werken met niemand van onze klanten op deze manier en hebben niet de tijd of energie om door te gaan op dit pad."

De geboren Amsterdamse zangeres legde vervolgens uit wat Walters en Williams met "onorthodoxe situatie" bedoelen. Volgens haar ging het om de scheiding die de partijen hebben gemaakt tussen de Benelux en de rest van de wereld, waardoor haar management zich niet met haar carrière in de Benelux bemoeide.

Grace deed deze zomer mee aan de talentenjacht America's Got Talent en bereikte hierin de finale. Sindsdien is ze druk bezig haar carrière in dat land van de grond te krijgen. De zangeres liet eerder weten dat de aanvragen "binnenstromen".