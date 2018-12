Andy Cohen, de presentator van de Amerikaanse talkshow Watch What Happens Live, wordt voor het eerst vader. Over zes weken wordt zijn kind via een draagmoeder geboren.

Dat vertelde de vijftigjarige Cohen vrijdag in zijn show. Of hij momenteel een relatie heeft, is niet bekend.

"Ik wil dat jullie als eerste weten dat ik na jaren van zorgvuldig nadenken, heel veel bidden en door de hedendaagse wetenschap over zes weken vader wordt. Dankzij een fantastische surrogaatmoeder die mijn toekomst draagt. Als alles volgens plan verloopt, tenminste", vertelde Cohen.

"Familie betekent alles voor me en er zelf eentje hebben, is iets wat ik in mijn hart en mijn hele leven altijd al heb gewild", ging de presentator verder. "Het heeft bij mij langer geduurd om op dit punt te komen dan bij anderen, maar ik kan niet wachten op het waardevolste hoofdstuk in mijn leven."

Ook bedankte Cohen zijn publiek. "Dit is een ongelofelijke reis geweest met jullie allemaal. Ik ben dankbaar dat ik elke dag mijn droom mag leven en waardeer het dat jullie al die tijd met mij mee zijn gereisd. Ik neem niets voor lief."