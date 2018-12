John de Mol gooit de mediawereld door elkaar, de 'ruzie' tussen Meghan Markle en Kate Middleton is overtrokken en boerin Steffi moet de competitie aangaan om Roel. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

The Voice gaat weg bij RTL, Linda de Mol naar Talpa en een eigen nieuwsapp: John de Mol weet hoe je flinke opschudding veroorzaakt. De mediamagnaat zat woensdag bij Jeroen Pauw aan tafel en vertelde daar niet alleen dat hij "heel af en toe" met Mark Rutte belt, maar ook dat hij allerlei plannen heeft waardoor televisie-, nieuws- en radiomakers de komende jaren echt hard moeten gaan werken om nog om het De Mol-imperium heen te kunnen.

John maakt niet alleen een stel van de populairste programma's op de Nederlandse televisie, maar heeft het afgelopen jaar ook nog allerlei bekende namen bij concurrenten weg weten te krijgen. Albert Verlinde gaat in het nieuwe jaar de concurrent van RTL Boulevard maken, de heren van VI vertrokken eerder al naar Veronica en Gerard Ekdom maakt niet langer radio voor NPO Radio 2, maar doet dat nu voor Johns Radio 10.

Johnny is al voor zijn vader gaan werken, maar zus Linda ontbreekt nog altijd in de inmiddels enorme lijst van bekende Nederlanders die voor John werken. Gaat daar nog verandering in komen? "Dat zou kunnen", aldus John, die er meteen aan toevoegt dat hij misschien wel heel andere verrassingen voor 2019 in petto heeft.

The Voice, een succesformat in tientallen landen en hier in Nederland nog steeds goed voor 1,5 tot 2 miljoen kijkers, zit nog bij RTL. Maar als het aan John ligt, moet dat programma zo snel mogelijk naar SBS. Hij wil het zó graag, dat er 44 advocaten bezig zijn met de verhuizing van het zangprogramma. Er ligt namelijk een flink contract, waar RTL eerder al over zei dat zij in principe het eerste recht hebben om een nieuw seizoen te bestellen.

"We zijn toch wel heel erg verbaasd dat we nu worden geconfronteerd met een juridisch steekspel terwijl we nog steeds heel goede contractuele afspraken hebben", zei een woordvoerder tegen het AD. "Als je 44 advocaten nodig hebt om je punt te maken, is het misschien beter om te vertrouwen op de afspraken die er liggen."

John vecht echter door en zal niet rusten tot we over twee, drie jaar, allemaal naar SBS kijken, naar zijn radiozenders luisteren en ons nieuws via zijn eigen nieuwsapp krijgen. Nog even en we kunnen niet meer om John heen, zo concludeerde Peter Pannekoek: "Hij is de Berlusconi van de lage landen."

Alles voor de verkoop

Kate haat Meghan, Meghan stookt tussen broers Harry en William, Meghan is verwend: zomaar wat koppen die we de afgelopen maanden in de Britse media hebben kunnen lezen. Als we de tabloids mogen geloven, is er iets grondig mis in het Britse koningshuis en komt het allemaal door Meghan Markle.

Meghan zou al verschillende persoonlijke assistenten hebben versleten en zou onmogelijke eisen stellen aan alle spullen die ze wil lenen uit de schatkamer. En zwager William zou Meghan niet goed genoeg vinden voor zijn jonge broertje.

Natuurlijk worden die verhalen wat aangedikt, maar als er zoveel geruchten zijn en zoveel mensen niet meer voor Meghan willen werken, zit er dan een kern van waarheid in? Waar rook is, is immers vuur.

Alles wordt op basis van bronnen geschreven en het koningshuis bevestigt zoiets eigenlijk nooit. Doordat het koningshuis over dergelijke zaken geen uitspraken doet, kan de Britse pers net zoveel over de situatie schrijven als zij wil.

De BBC sprak weer andere bronnen, die naar eigen zeggen wel betrouwbaar zouden zijn. Die vertelden dat eigenlijk alle verhalen op niets zijn gebaseerd en soms zelfs regelrechte leugens zijn. In een verhaal over Harry die niet meer mee op jacht zou willen staan zoveel niet-kloppende details, dat het onmogelijk zou kunnen kloppen.

Harry zou volgens het gerucht niet langer op fazanten willen schieten, om op die manier te voorkomen dat zijn echtgenote verdrietig of boos wordt. Meghan zou volgens het artikel namelijk veganistisch zijn en dus helemaal geen dierlijke producten meer eten. Onzin natuurlijk: wie herinnert zich immers niet het verlovingsinterview waarin Meghan vertelde dat ze kip aan het maken was toen Harry haar ten huwelijk vroeg.

De BBC verzekert ons dat er niets aan de hand is: Harry en William gaan nog steeds goed met elkaar om en Meghan en Kate kunnen het prima met elkaar vinden. Toch een fijne kerstgedachte.

Vechten voor je man

Denk je na de hele reeks Boer zoekt Vrouw ein-de-lijk je partner voor jezelf te hebben, blijkt hij ineens immens populair bij allemaal vrouwen. Als je eindelijk geen hordes camera's meer om je heen hebt, moet je de vrouwen van hem afslaan.

Het overkomt Steffi allemaal: eerst op nationale televisie verliefd worden, terwijl er nog twee andere mannen rondlopen én Yvon Jaspers om de haverklap vraagt hoe het gaat, nu heeft zij ineens te maken met vrouwen die achter 'haar' Roel aanzitten.

"En denk ik: ha ja, hij gaat wel met mij naar huis", stelde de boerin deze week in gesprek met RTL Boulevard. Já, andere vrouwen willen Roel ook, maar Roel wil alleen haar. Steffi vertelt trots dat ze samen Kerstmis vieren, met de vrienden die ervoor gezorgd hebben dat Steffi zich vorig jaar opgaf voor het avontuur.

Voor wie zelf vlinders in de buik krijgt van Steffi en Roel en nu hoopt dat er snel een huwelijk en een baby zullen komen, moet nog even wachten: Steffi heeft een bruiloft niet op haar lijst van goede voornemens voor 2019 staan.

Niet gevreesd, want er zijn wel toekomstplannen. Volgend jaar willen de twee gaan samenwonen.