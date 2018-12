Epke Zonderland en zijn vrouw Linda Steen werden in oktober voor het eerst ouders. De turner zegt het bijzonder te vinden hoe hun leven door de geboorte van zoon Bert veranderd is.

"Het is best wel bijzonder dat je leven ineens om een kind draait", vertelt de turner vrijdag in De Telegraaf.

"Hiervoor waren we met zijn tweetjes en konden we binnen mijn strakke schema doen en laten wat we wilden. Nu is dat ineens voorbij en passen we ons aan. In die zin is de geboorte van Bert een hele verandering."

"Ik merk nu al aan alles dat ik op enig moment een ander mens ga worden", gaat Zonderland verder. Toch verwacht hij niet dat turnen minder belangrijk voor hem gaat worden. "Dat niet. En ik ben me ook niet ineens bewust van de risico's die ik neem in de training, of zo. Toch speelt er onbewust iets in mijn achterhoofd. Bert heeft zijn pappie nodig."