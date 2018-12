Kayla Itsines, bekend van haar online fitnessplatform, is in verwachting. Op haar sociale media maakt de Australische bekend dat zij inmiddels twintig weken zwanger is.

"Tobi (haar verloofde, red.) en ik kunnen met geen woorden beschrijven hoe gelukkig en blij we zijn om dit nieuws te vertellen", schrijft Itsines.

De zwangerschap is gepland, vertelt de 27-jarige Australische in gesprek met E!News. Ze merkte dat ze zwanger was doordat ze een vreemd gevoel in haar buik kreeg. "Ik ken mijn lichaam en ik ben heel fit. Ik eet elke dag dezelfde soort voeding. Dus ik dacht: zou ik zwanger kunnen zijn?"

De fitnessster heeft haar trainingsschema aangepast nu zij zwanger is. "Ik spring niet meer en ik zal verschillende oefeningen in een andere versie uitvoeren, door bijvoorbeeld lichtere gewichten te gebruiken."