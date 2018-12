Sophie Hilbrand, die afgelopen week bekendmaakte al een jaar verloofd te zijn met haar vriend Waldemar Torenstra, is van mening dat een relatie een leven lang kan standhouden.

De presentatrice antwoordt in gesprek met het AD bevestigend op vraag of zij in "eeuwig samenblijven" gelooft.

"Al denk ik ook dat het soms niet de bedoeling is. Dat in relaties te veel wordt gedoogd. Maar ik vind het een leuk streven om een heel leven lang samen te zijn. Wij hopen het allebei heel erg en verheugen ons daar enorm op."

De 43-jarige Hilbrand, die sinds 2006 met de acteur samen is, is vanaf donderdag in het nieuwe programma Liefde is... te zien. Tijdens de opnames leerde ze ook nieuwe dingen over de liefde.

"Dat frustratie een onderdeel is van het samenzijn. Zie het als een standaard ingrediënt. Dat soort inzichten vind ik heel waardevol. Ik vermoed namelijk dat veel mensen het om die reden te snel uitmaken of niet doorpakken na de eerste golf van verliefdheid."

Hilbrand, die twee kinderen met Torenstra heeft, werd op haar verjaardag ten huwelijk gevraagd. De bruiloft heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de twee er naar eigen zeggen nog geen tijd voor hebben gehad.