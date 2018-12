De dochter van Ronnie Flex en dj Wef is geboren. De rapper maakte bekend dat het meisje de naam Nori Dua Plasschaert heeft gekregen.

Het is voor de 26-jarige Ronnie Flex, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, zijn eerste kindje.

De rapper maakte de geboorte van zijn dochter woensdag bekend via Instagram. Bij een foto waarop hij zijn dochter vasthoudt, schrijft de Drank & Drugs-rapper: "De grootste liefde ooit. Eindelijk ben je hier. Nori Dua Plasschaert. Dank je dj Wef."

Wanneer Nori uiteindelijk is geboren, vertelt Ronnie Flex niet. Hij bracht in maart van dit jaar zijn derde studioalbum uit, dat ook Nori heet.

Eind oktober liet de muzikant weten vader te worden. "Heb dit even voor mezelf gehouden, omdat de situatie best wel complex is", schreef hij bij een echofoto. "Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al superveel van je. En ook al was het niet zo gepland, je bent zwaar welkom", aldus de rapper destijds op Instagram.

Vorige maand maakte Ronnie Flex met de Haagse dj Wef, die eigenlijk Wafae Kefi heet, alsnog bekend wie de moeder van zijn kind is. De rapper heeft inmiddels een relatie met Famke Louise.