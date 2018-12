Koos van Plateringen, verslaggever van het SBS-programma Shownieuws, heeft zich vorig jaar laten behandelen vanwege een drankprobleem.

De 44-jarige Van Plateringen besefte na een vakantie op Ibiza dat zijn drankgebruik uit de hand was gelopen, vertelt hij in LINDA. Van Plateringen was met een vriend op het eiland, en die vertelde hem de ochtend na aankomst dat hij de avond ervoor compleet door het lint was gegaan. "Ik wist dus totaal niet meer wat er was gebeurd."

Na een andere uit de hand gelopen avond in een bar op Ibiza werd Van Plateringen gewaarschuwd door Patty Brard, die hem had uitgenodigd om haar huwelijksdag te vieren. "Ik ben daar tijdens het eten dus blijkbaar finaal ontspoord. Zo erg dat ik ben weggestuurd", aldus Van Plateringen.

Brard liet Van Plateringen weten dat ze hem voorlopig niet meer hoefde te zien. "Ik wist op dat moment dat ik moest stoppen voordat ik alles kapot zou maken. Ik wist ook zeker: anders gaat Ton (zijn man, red.) me verlaten. Ik was echt heel erg. Op een bruiloft van vrienden stond ik totaal strontlazarus Ton uit te schelden."

Presentator heeft al jaar niets meer gedronken

Van Plateringen meldde zich bij een kliniek, waar hij drie maanden lang in een praatgroep zat. "Ik dacht dat ik geen alcoholprobleem had omdat ik doordeweeks niet dronk, maar ik was eigenlijk de hele week onbewust bezig met het moment dat ik weer kon drinken."

Inmiddels heeft de presentator al een jaar niets meer gedronken. "Ik was altijd moe. Ik kan mij niet herinneren dat ik niet moe was. En ik heb nu altijd energie. Je hebt nooit meer katers, hè? Dat is zo heerlijk."