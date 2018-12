Nicolette van Dam heeft een eigen horecazaak en een televisiecarrière, maar moet daardoor de tijd met haar twee kinderen goed plannen en naar eigen zeggen omgaan met een schuldgevoel.

"Dat heb ik Irene Moors een keer horen zeggen: een werkende moeder voelt zich altijd schuldig. Dat is me bijgebleven", zegt de 34-jarige Van Dam in een interview in VROUW.

Om de zorg voor hun twee dochters (zes en vier jaar oud) goed te verdelen, moeten Van Dam en haar man goed hun agenda's bijhouden.

"Als ik 's avonds moet werken, breng ik ze 's ochtends naar school. En ik blok mijn agenda voor dingen waarvan ik weet dat ze belangrijk zijn voor de kinderen. Zoals een inloopochtend op school, dat zijn heilige momenten."

Van Dam werd op relatief jonge leeftijd moeder en is daar nog steeds heel blij mee. "Mijn oma is jong, mijn moeder is jong en ik heb daar altijd zo veel plezier aan beleefd. Toen ik vijftien was, gingen we met kerst met z'n allen stappen in de Supperclub!"

"Dus als je met de liefde van je leven bent, kun je er net zo goed meteen mee beginnen. Ik was 26 toen ik zwanger raakte en heb daar totaal geen spijt van gehad."