Shawn Mendes zal de komende weken niets plaatsen op sociale media. De zanger laat weten dat hij Twitter en Instagram even niet zal gebruiken.

"Ik ben de komende weken niet op sociale media, omdat ik met mijn vrienden en familie wil zijn", meldt Mendes via Twitter. De artiest laat weten "met heel zijn hart" van zijn fans te houden en wenst hen fijne feestdagen.

Mendes liet eerder in een interview met Rolling Stone weten dat er in de commentaren op sociale media regelmatig wordt gesuggereerd dat hij homoseksueel is, waardoor hij het gevoel heeft te moeten aantonen dat hij op vrouwen valt.

De Treat You Better-zanger vertelde dat hij afgelopen Kerst commentaren aan het lezen was, waarna hij genoeg kreeg van berichten waarin op een negatieve manier wordt geschreven over homoseksualiteit.

"Ook al weet ik dat het niet erg is om homoseksueel te zijn, toch zit er iets in mij dat dat wel vindt", bekende Mendes. "En die kant van mezelf haat ik."