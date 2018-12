Fajah Lourens (37), die eind deze zomer haar relatie met de 26-jarige timmerman Igor Neves verbrak, heeft achteraf enigszins spijt van haar besluit.

De Killerbody-auteur en dj vertelt in gesprek met LINDA dat zij nu vrijgezel is. "Maar ik heb wel een beetje spijt dat ik het heb uitgemaakt met Igor", vertelt Lourens. "Ik ken hem sinds 2012, hij is talentvol, muzikaal, jong, leidt zijn eigen leven. En hij heeft een goeie piemel. Ik ben echt een zeikerd."

In het interview vertelt Lourens open te staan voor een nieuwe relatie. "Ik mis toch iemand om nog even mee te kletsen, de dag mee te delen. Maar ik heb mijn kinderen nu aan vier mannen voorgesteld en die fout wil ik niet nog een keer maken."

Lourens hoopt dat ze haar relatie met Neves weer kan herstellen. "Ik wil eerst weten wat hij de afgelopen twee maanden heeft uitgespookt. Maar als het goed komt, moet het ook goed blijven. Ik moet gaan accepteren dat het soms wat minder spannend is in een relatie, dat ik het dan niet meteen hoef uit te maken."

Lourens en haar ex kregen in maart een relatie. Ze ontmoette de timmerman al in 2012. In september maakte ze bekend dat zij weer vrijgezel is.