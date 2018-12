De vader van Meghan Markle, Thomas Markle, heeft in het Britse televisieprogramma Good Morning Britain contact gezocht met zijn dochter.

"Ik hou zo veel van je. Je bent mijn dochter en ik zou graag iets van je willen horen. Ik ben ervan overtuigd dat we onze geschillen kunnen oplossen, want we zijn familie. Laat alsjeblieft iets van je horen."

Op de vraag van presentator Piers Morgan of Thomas nog wel contact met de moeder van Meghan heeft, antwoordt hij ontkennend: "Ik zit in het donker, net als jij."

Vader en dochter liggen overhoop

Markle en Meghans moeder Doria scheidden toen Meghan drie jaar oud was. De voormalige Suits-actrice woonde van haar twaalfde tot haar achttiende bij haar vader.

Thomas en zijn dochter liggen sinds enige tijd overhoop. Hij was in mei niet aanwezig bij de bruiloft van Meghan en de Britse prins Harry en heeft zijn schoonzoon ook nog niet ontmoet.

Thomas kampt met gezondheidsproblemen en moest de bruiloft naar eigen zeggen missen vanwege een operatie, maar volgens bronnen zou binnen het Britse koningshuis ontevreden zijn gereageerd op de verschillende persmomenten die hij rondom de bruiloft had georganiseerd.

Zo stond hij enkele keren de pers te woord over het missen van de bruiloft van zijn dochter en werden door een paparazzo foto's van hem gemaakt die later in scene bleken te zijn gezet.