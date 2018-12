Offset heeft spijt van zijn poging om Cardi B terug te krijgen dit weekend. De rapper verstoorde zaterdag een concert van zijn ex door het podium op te lopen en haar met een grote bos bloemen te vragen hem terug te nemen.

"Al mijn fouten zijn in het openbaar gemaakt", schrijft de Migos-muzikant zondagavond op Twitter over de actie. "Het leek me niet meer dan logisch om dan ook mijn verontschuldigingen in het openbaar te doen." De rapper verklaarde dat hij slechts een poging waagde tijdens het optreden, en grapte daarbij: "Goddank had ik geen ballonnen."

Op video's die bezoekers van het concert deelden, is te zien dat Cardi B niet gecharmeerd was van zijn excuses. Ze praatte kort met Offset, waarna hij weer afdroop.

Toch vroeg ze fans later via sociale media om niet te hard te zijn voor de vader van haar vijf maanden oude dochter. "Uiteindelijk blijft hij familie", aldus de rapper.

In media werd gesuggereerd dat scheiding marketingstunt is

Begin december plaatste de rapper een video op Instagram waarin ze uitlegt dat zij en Offset uit elkaar zijn gegaan, maar nog steeds een goede relatie onderhouden. De rappers zijn veertien maanden geleden getrouwd en Cardi B beviel in juli van hun dochter.

In Amerikaanse media werd gesuggereerd dat de scheiding een marketingstunt is.