Precies vijf jaar na hun bruiloft in de serie Revenge, zijn acteurskoppel Emily VanCamp en Josh Bowman in het echt getrouwd.

De bruiloft vond volgens The New York Post plaats op de Bahama's. Revenge-collega Ashley Madekwe was aanwezig en deelde via Instagram Stories een aantal foto's vanaf de locatie.

De twee leerden elkaar in 2011 kennen op de set van Revenge, waarin ze Emily Thorne en Daniel Grayson speelden. De Captain America-actrice vertelde in 2014 dat Bowman en zij hun echte relatie en die op het beeldscherm strikt uit elkaar hielden en ze daarom liever niet over hem praatte in interviews.

Toch liet VanCamp, die tegenwoordig te zien is in ziekenhuisserie The Resident, in het voorjaar van 2017 weten dat ze verloofd was.