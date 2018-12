Sean 'Diddy' Combs eerde dit weekend zijn ex Kim Porter op wat haar 48e verjaardag was geweest. Het voormalig model overleed in november.

"Fijne verjaardag, Kim. We houden van je en missen je", schrijft de muzikant bij een oude video op Instagram waarin hij haar beschrijft als zijn grote liefde. Hij plaatste ook een foto van Porter met hun zoon Quincy en eentje van zijn ex met hun tweelingdochters toen de meisjes baby's waren. "We voelen je prachtige glimlach", liet hij weten.

De 27-jarige Quincy Taylor Brown deelde zelf ook een foto met zijn moeder, waarbij hij schreef: "Ik vier je leven elke dag en blijf je voor altijd eren. Ik mis je en hou meer van je dan iemand zich kan voorstellen. Fijne verjaardag, mama." Zowel de acteur als zijn vader doopte de dag om tot Kim Porter Day.

Diddy en Porter hadden jarenlang een knipperlichtrelatie. Ze begonnen in 1994 met daten en gingen in 2007 voor de laatste keer uit elkaar. De rapper adopteerde haar zoon Quincy en samen kregen ze nog een zoon, Christian (20). De twee kregen in 2006 een tweeling, toen Jessie James en D'Lila ter wereld kwamen.

Het was een dubbel weekend voor de familie Combs. Ze vierden dit weekend ook de verjaardag van de tweeling, die op 21 december twaalf jaar worden. Diddy organiseerde voor de tieners een feest op een rollerskatebaan in Los Angeles. Ook hun halfzus Chance, die eerder dit jaar twaalf werd, was daarbij aanwezig.