Kim Kötter heeft op Instagram in haar Story uitgehaald naar mensen die kritiek leveren op haar uiterlijk. De 36-jarige voormalige Miss Universe-deelneemster noemt "dergelijke commentaren ongehoord".

Kötter somde een aantal uitspraken op die ze vaak te horen krijgt. "Je bent op tv veel dikker, je lijkt jonger in het echt, je bent veel kleiner in het echt, eet je wel goed?, je sport zeker iedere dag?, ik begrijp niet dat jij ooit miss bent geweest, ik vind je helemaal niet zo mooi, ga eens rechtop zitten want daar word je veel knapper van, en je bent eigenlijk heel aardig."

"Dat zeg je toch ook niet tegen je buurvrouw?" Kötter zegt dat ze niet naar complimenten aan het vissen is, maar dat ze duidelijk wil maken dat ze ook maar een mens is.

In een ander bericht reageert ze op mensen die haar te dun vinden. "Ik ben zo geboren. Ik heb me er lang genoeg voor geschaamd. Verstop altijd mijn benen. Ik werd vaak botje genoemd en was onzeker als de pest. Ik eet als een paard en sport voor geen meter. Het is wat het is."