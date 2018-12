Famke Louise heeft eindelijk bevestigd dat zij en Ronnie Flex een stelletje zijn. Dat zei de zangeres vrijdagavond in RTL Late Night met Twan Huys.

De clip van het kerstnummer Alleen door jou van de zangeres en Ronnie Flex, werd vrijdagavond gelanceerd en daarom uitvoerig besproken in de talkshow. Met name de kus van de twee aan het einde van de video stond centraal.

"Dit is eerlijk?", vroeg Patty Brard, die ook aan tafel zat. "Dit is eerlijk", zei de jonge zangeres. "En supergelukkig natuurlijk?", vroeg Brard vervolgens. "Ja", was het korte, maar duidelijke antwoord.

Op de vraag van medegast Jamai Loman op wat voor manier het stel omgaat met alle publiciteit rond hun relatie, antwoordde de zangeres dat ze geen "manier" hebben. "We doen gewoon iets. We hebben allebei volgens mij gewoon superveel schijt aan alles."

Famke Louise wilde tijdens de uitzending niets zeggen over het kind dat Ronnie Flex over anderhalve maand verwacht met een andere vrouw. "Dat zijn zijn privézaken, daar ga ik geen uitspraken over doen", aldus de zangeres tegen Huys.

Eind oktober werden de geruchten van een relatie tussen de zangeres en Ronnie Flex de wereld in geholpen met een intieme Instagram-post van de zangeres. Toen deed ze er, onder meer in de radioshow van 3FM-dj Frank van der Lende, nog vaag over.