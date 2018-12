De populaire YouTuber Kalvijn, die onlangs zijn miljoenste abonnee op het videoplatform kreeg, zou zijn emoties vaker de ruimte willen geven.

Toen Kalvijn deze week op zijn YouTube-kanaal de grens van een miljoen abonnees doorbrak, werd hij door de leden van zijn team op zachte wijze gedwongen hier toch even euforisch bij stil te staan.

"Ik had zelf zoiets van: heel erg tof, maar morgen gaan we gewoon weer verder", zegt Kalvijn (echte naam Kelvin Boerma) in een interview met NU.nl.

Daarnaast beschrijft Boerma in het interview hoe hij terugkeerde naar de oude boerderij van zijn ouders in Meedhuizen, waar de carrière van de 22-jarige succesvolle videomaker en ondernemer begon.

"Mijn oude kamer was een babykamer geworden. De groene muren waren nu roze." Op de vraag of hij op die plek melancholisch werd, antwoordt Boerma ontkennend. "Maar ik zou best vaker melancholisch willen zijn."

"Ik huil ook eigenlijk nooit. De laatste keer dat ik moest huilen was een tijd terug, tijdens een gesprek met een van mijn beste vrienden. We hadden het over hoe sommige tieners worden ontmoedigd als ze over hun toekomstplannen vertellen. Toen moest ik eraan denken wat er was gebeurd als ik op een gegeven moment niet had doorgezet en dit allemaal niet zou hebben bereikt."