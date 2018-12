Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een nieuwe foto gedeeld van hun bruiloftsdag op 19 mei. De hertog en hertogin van Sussex gebruiken de afbeelding dit jaar als kerstkaart.

Het stel, dat in verwachting is van hun eerste kind, werd vastgelegd tijdens de receptie in Frogmore House in Windsor. De fotograaf van de koninklijke foto is Chris Allerton.

Eerder deelden ook prins William en zijn vrouw Kate Middleton een gezinsfoto. Samen met George, Charlotte en Louis werden ze in het bos op de gevoelige plaat vastgelegd. De hertog en hertogin van Cambridge hebben de foto als kerstkaart naar bekenden gestuurd.