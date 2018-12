In de woning van Paul McCartney in het noordwesten van Londen is ingebroken. Of er in de nacht van donderdag op vrijdag spullen van de voormalige 'Beatle' zijn buitgemaakt, is nog onduidelijk.

De inbrekers wisten het huis van de 76-jarige Brit binnen te dringen door de voordeur open te breken, schrijft Daily Mail vrijdag.

Volgens een buurtbewoner rukte de politie met vijf auto's uit. De handhavers doen nog onderzoek naar het voorval. Er is nog niemand gearresteerd.

Het is niet bekend of de zanger en zijn 59-jarige vrouw Nancy Shevell op het moment van de inbraak thuis waren. De avond voor de inbraak stond McCartney nog op het podium in Wenen.