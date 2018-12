Edwin Evers heeft de afgelopen jaren door zijn ochtendprogramma op Radio 538 veel moeite gehad met het onderhouden van liefdesrelaties.

De 47-jarige Evers, die op 21 december na 21 jaar de laatste uitzending presenteert van Evers Staat Op, ging soms al voor 20.00 uur naar bed en dat vonden zijn toenmalige vriendinnen niet altijd leuk.

"Je zit toch met iemand in huis die elke dag vroeg naar bed gaat", zegt Evers tegen het AD. De krant schrijft dat hij nu vrijgezel is. "Dat is natuurlijk hartstikke ongezellig. Ik merk ook dat je er een beetje egoïstisch van wordt. Op de momenten dat ik vrij was, wilde ik in extreme mate niks meer. Alleen maar doen waar ík zin in heb. En dat werkt niet in een relatie, want dan moet je altijd wat. Dat kost me moeite."

Evers heeft in tegenstelling to zijn radiocollega's Rick Romijn en Niels van Baarlen geen kinderen, maar dat heeft volgens de dj niks te maken met zijn levensritme. "Zo denk ik niet. Het is een kwestie van organisatie. Het is net als met een huisdier. Als je daarvoor kiest, moet je er ook voor zorgen. Het is meer de vraag of ik mijn leven in dienst zou wíllen stellen van een kind. Van mij hoeft het niet per se. Het was ook nooit een serieuze optie.’"