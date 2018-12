Sylvie Meis is weer gelukkig in de liefde. De veertigjarige presentatrice heeft haar relatie met de 29-jarige Bart Willemsen bevestigd met een foto.

In oktober deden de geruchten dat Meis en Willemsen met elkaar aan het daten waren al de ronde. Bij een foto op Instagram,waarop Meis de producer om zijn middel vast heeft, plaatst de presentatrice nu een hartje.

Naar verluidt hebben de Bredase en de Tilburger elkaar leren kennen op de set van de film Misfit. Meis is binnenkort in de Duitse remake van het Nederlandse bioscoopsucces te zien als de strenge conrector mevrouw Himmelmann.

In 2003 kreeg Meis een relatie met voetballer Rafael van der Vaart. Op 10 juni 2005 traden ze in het huwelijk en een jaar later kregen ze samen zoon Damián. In 2013 ging het stel uit elkaar, waarna Meis zich later met zakenman Charbel Aouad verloofde. Die verloving en relatie strandde in oktober vorig jaar.