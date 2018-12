Jennifer Lopez, die drie huwelijken zag mislukken, heeft in de afgelopen jaren geleerd beter naar zichzelf te kijken wat betreft relaties.

"Ik wist dat er iets aan de hand was dat ik niet begreep", vertelt de 49-jarige zangeres en actrice, die twee kinderen heeft met zanger Marc Anthony, aan People.

Na haar scheiding van Anthony in 2014 besloot Lopez daarom hulp te zoeken. "Ik had geen zin meer om telkens naar anderen te wijzen. 'Hij deed dit, hij deed dat'. Ik besloot eens naar mezelf te kijken."

Lopez, die inmiddels een relatie heeft met voormalig honkballer Alex Rodriguez, vond het lastig om te erkennen dat ze moeilijk alleen kan zijn. "Toen ik werd geboren, deelde ik een bed met mijn zussen. Daarna volgde het ene na het andere vriendje en kwamen de huwelijken. Later realiseerde ik me pas dat ik nog nooit alleen geweest was."

Met behulp van therapie zag Lopez in dat ze eerst gelukkig moest zijn met zichzelf voor haar relaties met anderen konden slagen. "Dat was echt een groot keerpunt voor me."

Ook leerde de zangeres naar eigen zeggen veel over liefde van haar 10-jarige tweeling Max en Emme. Door hun moeder te zijn, merkte ze "dat liefde op een bepaalde manier aanvoelt". "Heel natuurlijk en puur."