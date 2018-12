Woede over Heel Holland Bakt, Sylvie Meis heeft echt weer een nieuwe vriend en Gordon heeft alweer een 'wrak' te pakken. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Het leven is niet altijd eerlijk. Jij werkt keihard, maar je collega krijgt promotie. Jij denkt altijd aan anderen, maar niemand ooit aan jou. Mensen worden voorgetrokken of kunnen goed slijmen, maar soms is het echt gewoon pure pech.

En maar weinig kunnen omgaan met zulk 'onrecht', zo bleek ook deze week weer. Heel Holland Bakt is gestart en 3,3 miljoen mensen zagen hoe een groep van vijfhonderd thuisbakkers terug werd gebracht tot tien. Tien mensen die lekker thuis bakken en dat met Nederland willen delen, in de hoop een carrière in de bakwereld te krijgen. Een van die kandidaten heeft echter al een voorsprong, en dat is eigenlijk valsspelen.

Maroeska wordt geïntroduceerd als beeldhouwer, maar blijkt er daarnaast ook een baantje als cateraar op na te houden en heeft zelfs een kookboek geschreven. Maroeska is dus al een professional, dus waarom zou ze dan mee moeten doen aan een talentenjacht voor bakkers?

Omroep MAX, waar Heel Holland Bakt wordt uitgezonden, vond dat Maroeska echt nog lang niet een professionele bakker genoemd kan worden. Ze is een amateur en heeft dus net zo veel recht om mee te doen als haar concurrenten.

Ook Maroeska vindt zichzelf "een hobbykok". "Ik vind de suggestie dat ik een voorsprong heb op andere kandidaten heel vervelend. Dat is niet zo, ik ben geen professional. Ik heb nog nooit aan een bakwedstrijd meegedaan."

"Natuurlijk" heeft Maroeska ervaring; ze is immers 59 jaar oud en kookt al heel lang, maar dat is niet meer dan andere kandidaten. "Ik heb altijd veel gekookt en hou ook van bakken, dat doe ik al vanaf mijn elfde. Bakken is echt mijn hobby."

En bakken, waar ze geen boek over heeft geschreven, is volgens Maroeska echt iets heel anders dan koken, waar ze dus wel een boek over geschreven heeft. "Het is echt een andere tak van sport. Bij koken kun je nog een beetje flansen, maar bakken is echt heel precies werken."

De winnaar van vorig jaar, Hans, was tegenover NU.nl op basis van de eerste aflevering heel duidelijk: Maroeska maakt de meeste kans. We gaan het merken.

Een nieuw (Nederlands) vriendje

Als we de roddelbladen mogen geloven, doet Sylvie Meis eigenlijk niet anders dan van vriend naar vriend hoppen. Elke week staat er wel weer een andere knappe man naast de presentatrice, die door paparazzi wordt bestempeld als haar nieuwe geliefde, minnaar of toekomstig echtgenoot.

Sylvie heeft zelf weleens gezegd daten heel leuk te vinden, maar geen van al die potentiële geliefden bleef hangen. De laatste partner die ze echt bevestigde was Charbel Aouad, met wie ze zelfs zou gaan trouwen, maar nadat de verloving in oktober 2017 werd verbroken, kwamen er nog vele mannen voorbij die mogelijk ook het hart van Sylvie hadden gestolen.

Meest recent was daar de Nederlandse Bart Willemsen die het hart van de presentatrice veroverd zou hebben. Story zette Bart op de foto toen hij op het bordes van Sylvies woning stond. De twee zouden het pand amper verlaten hebben en zelfs eten hebben laten bezorgen om maar niet bij elkaar weg te hoeven.

Sylvie volgde Bart op sociale media, maar Bart Sylvie niet, en dus wisten de roddelbladen het niet meer; hoe zit het nou? Deze week kwam er antwoord. Sylvie bevestigde de relatie met een hartje bij een foto van zichzelf en Bart.

Inmiddels valt niet meer te controleren of Bart ook hartjes voor Sylvie heeft, want de filmproducent heeft zijn sociale media voor de buitenwereld afgesloten en dus is ook niet meer te zien wat voor beelden hij deelt.

Tegenover Omroep Brabant vertelt Bart dat hij gelukkig is en dat de foto "genoeg" zegt. De omroep schrijft verder dat fans het stel veel geluk toewensen, maar dat er ook aardig wat mensen sceptisch reageren en twijfelen of Bart wel goed genoeg is voor Sylvie. Dat verklaart wellicht waarom de reacties bij de foto inmiddels uitstaan; Sylvie wil lekker positief aan haar nieuwe relatie beginnen.

Opnieuw een instabiel mentaal wrak

Als er iemand nog vaker wordt gekoppeld aan mannen dan Sylvie Meis, is het Gordon wel. Ook vorige week was het weer raak; een goede vriend van de zanger wist met zekerheid te melden dat hij verliefd is op een Zuid-Afrikaanse man.

Gordon wilde niks kwijt, maar deze week ging het verder, want Gordon werd samen met de 26 jaar jongere Ryk gefotografeerd. Hoewel het goed leek te gaan en Ryk zelf aan Story vertelde dat ze de jaarwisseling samen zouden gaan doorbrengen, bleek Gordon heel andere plannen te hebben.

In gesprek met De Telegraaf noemde de zanger zijn nieuwe geliefde een "instabiel mentaal wrak". Bij een bezoek aan Amsterdam zou iets zijn voorgevallen waardoor Gordon nu niets meer met de 24-jarige Zuid-Afrikaan te maken wil hebben.

"Hij had een hotel op het vliegveld en vloog de volgende morgen naar huis. Het is allemaal erg pijnlijk. Daarom wil ik zo graag mijn liefdes nog even stilhouden voordat ik ermee naar buiten kom, maar ook dat is weer niet gelukt", aldus een gekwetste Gordon.

De zanger hoopt nog altijd dat hij in de nabije toekomst een stabiele relatie weet te vinden. "Ik zoek een stukje genegenheid. Iemand die mij laat stralen. Het lukt gewoonweg niet op een normale manier. Ik had eigenlijk gehoopt op deze leeftijd gesetteld te zijn.