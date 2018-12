Abbey Hoes (Petticoat, Nena) voelde zich gekwetst nadat ze zag hoe er in het televisieprogramma Veronica Inside op haar kledingkeuze tijdens een prijzengala werd gereageerd.

Hoes droeg tijdens de uitreiking van de JFK-awards begin oktober een doorzichtige jurk.

Réne van der Gijp maakte daar in een uitzending van Veronica Inside een opmerking over: "Die is geil. Dat is eigenlijk haar grootste kwaliteit, wat doet ze verder?"

In een interview in Elsevier laat de tweevoudig Gouden Kalf-winnaar weten dat ze moest huilen toen ze het fragment zag. "Dat vond ik heel kwetsend en vrouwonvriendelijk. Mensen misbruiken hun vrijheid van meningsuiting op zo'n negatieve manier."

'Het is niet mijn enige talent'

De 24-jarige Hoes spreekt zich vaak uit voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en keert zich tegen onnodig bloot in de films waarin ze speelt. Dat ze zich daarom niet vrouwelijk mag kleden, vindt ze onzin.

"Ik heb gezegd dat ik voor gelijke rechten ben en tegen onnodig bloot in films, en dan vragen mensen waarom ik dit dan wél aandoe. Dus omdat ik dat zeg, mag ik mij niet sexy kleden? Ik vind dat een heel rare redenering", aldus de actrice.

"Ik had al een heel bericht klaar met een felle reactie, maar dan denk ik: kill them with kindness. Want dat werkt beter. Bovendien denk ik niet dat mijn enige talent is dat ik een beetje geil kan doen."