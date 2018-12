Gordon heeft een potentiële nieuwe liefde uit Zuid-Afrika, het 24-jarige model Ryk, na 24 uur in Nederland op het vliegtuig terug naar huis gezet.

"Het is gewoon weer een grote ramp", vertelt de vijftigjarige presentator in De Telegraaf. "Opnieuw heb ik te maken met zo'n instabiel mentaal wrak. Het is mij ook echt niet gegund."

Ryk kwam langs in Amsterdam, waar iets voorviel waar Gordon niet over wil praten. "Hij had een hotel op het vliegveld en vloog de volgende morgen naar huis. Het is allemaal erg pijnlijk. Daarom wil ik zo graag mijn liefdes nog even stilhouden voordat ik ermee naar buiten kom, maar ook dat is weer niet gelukt."

Gordon baalt ervan dat het hem tot op heden niet is gelukt om stabiliteit in zijn leven te vinden. "Ik zoek een stukje genegenheid. Iemand die mij laat stralen. Het lukt gewoonweg niet op een normale manier. Ik had eigenlijk gehoopt op deze leeftijd gesetteld te zijn.