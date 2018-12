Najib Amhali heeft meerdere afkickklinieken in binnen- en buitenland bezocht om zijn drank- en drugsverslaving aan te pakken en is nu sinds een halfjaar helemaal clean.

"Geen drank en drugs meer voor mij", vertelt de cabaretier aan Privé. Amhali moest zijn vorige theatertournee annuleren, maar is weer terug in de theaters met de show Waar was ik?. In zijn nieuwe show blikt hij terug op deze zwarte periode.

"Ik ben in binnen- en buitenland onder behandeling geweest. Ik ging kliniek in, kliniek uit en heb ze allemaal van binnen gezien. Maar uiteindelijk heeft het geholpen. Ik dank God op mijn blote knieën dat het weer goed gaat. En ik voel mij ook veel beter. Het is geen wereld van verschil, maar twee werelden van verschil", zegt de komiek. Wanneer hij de klinieken heeft bezocht, wordt niet duidelijk uit het interview in Privé. NU.nl is in afwachting van een reactie van zijn management.

Amhali heeft in het verleden ook verteld over zijn verslavingen. In Linda's Zomerweek vertelde hij veel drugs te hebben gebruikt in het verleden en antidepressiva te hebben geslikt. Destijds, in september 2017, vertelde hij ook nog regelmatig naar AA-bijeenkomsten te gaan en dat zijn vrouw Niama zijn redding was. "Ze zei: 'ik wacht op je'. Dat heeft een jaar geduurd. Daar ben ik haar heel dankbaar voor."

In Privé zegt Amhali zich schuldig te voelen en dat hij zich schaamde tegenover zijn twee zoontjes. "Je wilt dat je kinderen trots op je zijn. Dat kunnen ze niet zijn als hun vader verslaafd is aan van alles en nog wat. Ze hebben niets aan een vader die afhankelijk is van middelen. Of dat nu gokken, seks, drank of drugs is, het is allemaal even naar voor kinderen."