Blake Fielder-Civil, de ex van de in 2011 overleden Amy Winehouse, heeft voor het eerst in tijden gesproken over zijn relatie met de zangeres. In het gesprek weerspreekt hij onder meer dat hij en Winehouse samen veel drugs gebruikten, wat in de media vaak beweerd is.

Winehouse overleed aan een alcoholvergiftiging en kampte gedurende haar leven met zowel een alcohol- als een drugsverslaving.

Mitch Winehouse, de vader van de zangeres, noemde haar dood "een verschrikkelijk ongeluk". Hij vindt dat Fielder-Civil, met wie zij zo'n zes jaar samen was en twee jaar getrouwd, geen schuld heeft aan haar dood, maar is er wel van overtuigd dat Winehouse aan de drugs raakte door haar echtgenoot.

"Dat wordt me al jarenlang toegeschreven", vertelt de muzikant in gesprek met Good Morning Britain. "Maar Amy en ik hebben misschien zes maanden drugs gebruikt tijdens ons huwelijk. Daarvoor gebruikte Amy geen drugs. Ze rookte cannabis en ik heb misschien vier of vijf keer heroïne gebruikt."

'Amy deed niets wat zij niet wilde doen'

Volgens Fielder-Civil, die ooit toegaf dat hij Winehouse voor het eerst heroïne liet gebruiken, hebben de media eraan bijgedragen dat veel mensen nu geloven dat hij een rol speelde bij de vroege dood van de Rehab-zangeres. "Mensen beseffen niet dat Amy niets heeft gedaan wat Amy niet wilde doen."

Desondanks heeft hij wel spijt hoe hij zich heeft gedragen tijdens zijn relatie met Winehouse. "Ik zal altijd een schuldgevoel bij me dragen, omdat ik iets had moeten doen."

Het koppel ontmoette elkaar in 2005 en ging meerdere keren uit elkaar. Veel nummers op haar bekende en geroemde album Back to Black uit 2006 gaan over haar relatie met Fielder-Civil, waaronder het titelnummer. In 2009 scheidden ze.