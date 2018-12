De Belgische oud-keeper Jean-Marie Pfaff (65) beloofde zijn stervende vader dat hij de beste doelman ter wereld zou worden.

"De grootste van de wereld. Papa heeft me maar één keer zien spelen. Ik zie hem nog altijd staan, hoog in de tribune, met zijn sjaal om de nek. Dat zijn van die momenten die je niet vergeet", zegt hij in gesprek met het Belgische tijdschrift Humo. "Mijn vader stond daar en zei: 'Dat gaat een grote worden.' Een week later was hij dood."

Pfaff hield zijn woord en werd in 1987 door de IFFHS benoemd tot beste keeper ter wereld. In de jaren daarvoor werd hij met Bayern München drie keer kampioen van Duitsland. In 2004 werd hij toegevoegd aan de FIFA 100, een selectie voetballers die is samengesteld door de Braziliaanse voetballegende Pelé.

Na de dood van zijn vader, werden Pfaff en zijn oudere zussen door hun moeder grootgebracht.

"Mijn oudste zus heb ik nooit gekend, die is al vóór de oorlog gestorven, maar Marie-Louise en Liske hebben enorm veel gedaan. We hadden geen wasmachine, ze deden de was in een teil water, met een wasbord. En maar schrobben. Vergeet niet dat de jongens allemaal voetbal speelden: zó'n berg was."

'Kleinkinderen zijn mijn beste vrienden'

Pfaff was in Nederland jarenlang op televisie te zien in een realityserie over zijn gezin. De oud-keeper heeft geen spijt dat iedereen kon zien hoe zijn kleinkinderen zijn opgegroeid.

"Mijn kleinkinderen zijn mijn beste vrienden. We hebben het er gisteren nog lang over gehad: 'Weet je nog, die keer op de boot?' Die beelden zijn schitterende souvenirs van ons leven, niet iedereen heeft dat. En wij zijn het niet gaan vragen, hè: VTM (Belgische omroep, red.) is naar ons gekomen."