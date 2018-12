Mel B ligt waarschijnlijk de komende dagen nog in een ziekenhuis in Londen, nadat ze afgelopen weekend een flinke smak maakte. De Spice Girl moest na de val een operatie ondergaan.

"Ze ligt nog in het ziekenhuis. Ze heeft een operatie ondergaan en kan nog niet terugvliegen naar de Verenigde Staten", vertelde haar moeder aan Daily Mail. "Maar het komt goed. Hopelijk is ze voor Kerst thuis. Ze is een vechter."

De zangeres maakte maandag bekend dat ze drie uur op de operatietafel had gelegen vanwege verwondingen aan haar rechterhand en -arm. Ook zei ze twee gebroken ribben te hebben. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een bekende van de 43-jarige zangeres zei tegen TMZ dat ze van een trap is gevallen.

Haar moeder en advocaat benadrukken dat er geen drugs of alcohol in het spel waren. Hoewel de Spice Girl in het verleden met verslavingen kampte, is ze al enige tijd nuchter.