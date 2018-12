Tony Junior weet heel zeker dat hij in de toekomst kinderen wil. De dj heeft geen haast, maar zou zich "mislukt als mens, als man" voelen als hij geen vader wordt.

"Alles wat ik nu doe, is voor mijn kinderen later. Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat ik volgende week kinderen wil met Maan (de Steenwinkel, red.), maar over een jaar of drie hoop ik wel vader te zijn", aldus de 29-jarige dj in gesprek met VIVA. "Ik wil een jonge pa worden. Mijn vader en ik schelen dertig jaar en dat is perfect."

Tony Junior, die eigenlijk Tony Claessens heet, heeft sinds 1,5 jaar een relatie met zangeres Maan de Steenwinkel en denkt dat ze elkaar goed aanvullen.

"Ik trek Maan een beetje uit haar comfortzone en geef haar een push in het durven. En zij trekt bij mij de teugels een beetje aan. We hebben hetzelfde soort leven en snappen heel goed hoe het werkt als je onverwachts weg moet voor een optreden of een radio-interview."

De dj heeft het in zijn werk nooit zonder aandacht van vrouwen hoeven doen. Zijn vriendin snapt dat er zo af en toe pikante berichtjes naar hem worden gestuurd, waar hij niet om gevraagd heeft.

"Maan begrijpt het ook als ik foto's van meisjes met blote borsten in mijn DM (Direct Messages, red.) krijg. Als je een vriendinnetje hebt dat bij de drogist werkt, wordt het toch lastiger om uit te leggen hoe die dingen werken."