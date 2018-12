Sarah Hyland, bekend van haar rol als Haley Dunphy in de comedyserie Modern Family, heeft verteld dat zij vorig jaar september voor de tweede keer een niertransplantatie heeft ondergaan. De actrice kreeg de nier van haar broer, nadat haar lichaam de donornier van haar vader afstootte.

In gesprek met Self vertelt de 28-jarige actrice, die nierdysplasie heeft, over de medische problemen die ze de afgelopen jaren had. In 2012 onderging ze een transplantie, maar in oktober 2016 begon haar lichaam de nier af te stoten.

"Ik onderging allerlei behandelingen om de nier te redden. Ik lag in het ziekenhuis met Kerstmis, Oud en Nieuw, Thanksgiving, mijn verjaardag."

De arts van Hyland vergeleek haar nier met een brandend huis dat niet meer te redden was. In mei 2017 werd de nier uit haar lichaam verwijderd. Door alle behandelingen verloor de actrice veel gewicht, maar over de oorzaak hiervan wilde zij voorheen niets kwijt.

Daarnaast moest Hyland ook onder het mes voor een hernia en endometriose (een chronische ziekte waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt, wat leidt tot veel pijn).

Actrice werd depressief rond tweede transplantatie

Haar jongere broer Ian wilde zijn nier aan zijn zus afstaan, waarna in september 2017 een tweede transplantatie volgde. De operatie verliep succesvol, maar desondanks leidde dit bij de actrice tot depressieve gevoelens. "Wanneer een familielid je helpt te overleven, en dat lukt niet, dan voelt het bijna als jouw eigen fout. Dat is het natuurlijk niet, maar zo voelt het wel."

Langere tijd overwoog Hyland zelfs een eind aan haar leven te maken. "Ik wilde mijn broer niet teleurstellen zoals ik ook dacht mijn vader teleurgesteld te hebben." Door met haar familie en vriend over haar gevoelens te praten, voelde ze zich psychisch weer beter.

Hylands vriend Wells Adams leerde de actrice een paar dagen voor haar tweede transplantatie kennen. "Hij heeft mij op mijn slechtst gezien. Hij was er de hele tijd voor me."